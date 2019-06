Inter, quante plusvalenze: entro il 30 via Vanheusden, Gavioli e Vergani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa in casa Inter sarà la settimana delle plusvalenze. Come riportato da Gazzetta.it, entro il 30 giugno l’Inter deve realizzare 35-40 milioni di plusvalenze per restare nei limiti del Fair Play Finanziario. Le operazioni sono già state strutturate e devono solamente essere concluse. La via intrapresa è, come nella scorsa stagione, quella della valorizzazione dei giovani.

Tutte le operazioni - Una buona fetta arriverà dallo Standard Liegi, che si assicurerà Zinho Vanheusden e il prestito di Xian Emmers per 20 milioni di euro. Altri 8 milioni arriveranno dal Genoa, con le cessioni di Rizzo e Gavioli, rispettivamente difensore centrale e interno di centrocampo della Primavera di Madonna finalista in campionato. Dall’asse col Sassuolo, a corredo dell’affare Sensi e del riscatto di Politano, arriveranno altri milioni dalla cessione a titolo definitivo dell’attaccante Vergani e da quella (formula da definire) di Gravillon, reduce dal prestito al Pescara. In settimana potrebbero partire anche gli attaccanti Davide Merola e Andrea Adorante, mentre Federico Dimarco resta legato alla questione Barella con il Cagliari.