Inter, quanti incroci con la Fiorentina: c’è molto mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una trasferta e tanti intrecci di mercato, tra passato presente e futuro. Già perché la sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter significa molto di più dei semplici tre punti che saranno messi in palio domenica sera, ma va a rappresentare anche dinamiche che potrebbero coinvolgere entrambi i club a stretto giro di posta sul mercato, o con vista sull’estate. Il primo nome da prendere in considerazione è quello di Matteo Politano, evidentemente fuori dalle gerarchie di scelta di Antonio Conte è molto apprezzato dalle parti di Firenze. L’idea di una trattativa invernale è tutt’altro che da scartare, specie se con essa si potranno intavolare discussioni ad ampio raggio dedicate ai profili di Chiesa e Castrovilli, apprezzati in viale della Liberazione. Più distaccato il discorso legato a Spalletti, legato contrattualmente all’Inter ma sentimentalmente alla Viola, al punto da rappresentare un’idea suggestiva ma complicata in caso di divorzio anticipato da Montella. Se c’è una piazza in grado di far desiderare il tecnico di Certaldo dall’idea di un anno sabbatico lautamente pagato da Suning, è quella gigliata. Infine uno sguardo al passato: perché Marcos Alonso, prima di catturare le attenzioni dell’Antonio Conte allenatore del Chelsea, imperversava proprio con la maglia della Fiorentina nella massima serie. Ora, ironia della sorte, potrebbe rappresentare l’obiettivo numero uno per la corsia esterna sinistra dei nerazzurri in vista di gennaio. Se ne riparlerà, certamente non domenica sera. Lì conteranno solo i tre punti, dall’una e dall’altra parte.