Inter, quattro destini in bilico in caso di quinto posto

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

La gara di sabato sera, oltre ad avere lasciato pesanti strascichi sul morale dell’Inter potrebbe incidere in maniera rilevante anche sulle scelte di mercato dei nerazzurri in estate. Ovviamente la discriminante è tutta nel raggiungimento di quella zona Champions League che la pessima gestione di Orsato ha complicato in maniera quasi irrimediabile, ma che aritmetica alla mano, risulta ancora raggiungibile qualora si dovessero verificare una serie di congiunzioni astrali non impossibili. In caso contrario, ecco che le scelte estive di Piero Ausilio rischierebbero di risultare pesantemente influenzate dal mancato introito previsto dalla Uefa per la partecipazione alla massima competizione continentale. Il caso più eloquente è quello legato al futuro di Mauro Icardi: l’appartenenza del capitano all’Inter non è in discussione, ma la scelta societaria rispetto alla gestione del suo rinnovo contrattuale è stata quella di congelare la fase decisiva delle trattative per avere la certezza di potersi permettere a livello economico l’esborso necessario all’aumento di ingaggio e di clausola per il proprio numero 9. Inevitabilmente, qualora l’obiettivo fosse fallito, le complicanze in questo senso aumenterebbero in maniera esponenziale. Alla stessa maniera, dopo avere demandato di dodici mesi una scelta che Ivan Perisic aveva sostanzialmente già compiuto la scorsa estate, risulterebbe quasi impossibile fare lo stesso dopo avere fallito (anche per mancanze dello stesso croato nella fase più complicata della stagione) ancora una volta l’obiettivo. Infine i riscatti: Rafinha e Cancelo sono parte integrante e forse indispensabile del progetto tattico di Spalletti, ma lo scenario più plausibile in caso di Europa League è che i nerazzurri debbano rinunciare al riscatto di almeno uno dei due protagonisti del finale di stagione. In questo senso, il contestuale acquisto di Kondogbia da parte del Valencia pone Cancelo in una posizione di favore, mentre per il centrocampista brasiliano, la cui volontà di permanenza non è in discussione, saranno fondamentali i buoni uffici di Piero Ausilio con il Barcellona per ottenere uno sconto sostanziale rispetto ai 38 milioni fissati, se non addirittura la possibilità di ritardare l’investimento che era stato programmato.