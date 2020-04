Inter, quattro gioielli su tutti: da soli valgono oltre il 50% dell'ultimo fatturato del club

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come nell'Inter molti giocatori abbiano visto crescere le proprie quotazioni di mercato. In particolare - si legge - in quattro hanno fatto un balzo che da solo potrebbe valere più di 200-220 milioni di euro.

Lautaro e De Vrij - Il quartetto è ovviamente guidato da Lautaro Martinez e dalla sua clausola da 111 milioni diventata valutazione credibile. Ma appena dietro si vede il profilo discreto di Stefan De Vrij: con le quotazioni attuali dei difensori, pensare che valga più di 50 milioni non è esagerato.

Esposito e Bastoni - Discorso simile, ma più proiettato sulle potenzialità future può farsi per Alessandro Bastoni: il suo cartellino, valutato 31 milioni per far tornare i conti di altre plusvalenze con l’Atalanta, allora fece scalpore, oggi è una stima al ribasso. Infine c’è Sebastiano Esposito, ragazzo per cui non mancherebbero offerte superiori ai 20 milioni se solo l’Inter aprisse a una possibilità di cessione.

Oltre il 50% - Considerato che le cifre spese per il Toro e il difensore cresciuto nell’Atalanta (gli altri due presi a zero) vanno ridotte degli ammortamenti, si supera facilmente quota 200, come possibili plusvalenze. Da soli quei quattro valgono oltre il 50 per cento dell’ultimo fatturato del club (377 milioni, plusvalenze escluse).