© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fuori dal progetto di Antonio Conte, Joao Mario cerca una nuova destinazione. Il portoghese non era presente al test di ieri dell'Inter contro il Gozzano. Per lui la soluzione estera è sempre più probabile. Quattro le possibili soluzioni, come riporta La Gazzetta dello Sport: sondaggio di Siviglia e Galatasaray, oltre all'interesse del Monaco e dello Sporting. Questi ultimi hanno lanciato proprio il centrocampista prima del trasferimento nel 2016 a Milano.