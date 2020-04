Inter, Quique Setien chiama Lautaro: "Mi piacerebbe avere lui e Neymar in squadra"

Intervenuto a El Larguero su Cadena SER, il tecnico del Barcellona, Quique Setién ha risposto alle domande di mercato, come quelle relative ai possibili arrivi di Lautaro Martinez e Neymar. Sul brasiliano: "Mi piace, ma per come stanno le cose non so se possa essere possibile. Bosogna vedere la situazione economica. Chi fra lui e Lautaro? Mi piacerebbero entrambi". E cosa fare con Griezmann? "Mi preoccupa il breve termine, non mi piace pensare a lungo termine, c'è troppa incertezza".