Inter, rabbia Lautaro: battibecco coi compagni e pugni alla panchina al momento del cambio

Contro il Genoa è stata una grande serata per Romelu Lukaku, un po' meno per Lautaro Martinez. Nel primo tempo quest'ultimo ha battibeccato spesso con Eriksen e il bomber belga stesso, mentre nella ripresa se l'è presa con Bastoni per l'errore su un lancio che avrebbe mandato in porta il Toro. E' per questo che al momento del cambio l'argentino ha preso a pugni la panchina. Nervoso, arrabbiato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.