Inter, Radu come vice-Handanovic o di nuovo via: le strade nerazzurre per il dodicesimo

Futuro da scrivere per Ionut Radu. Il giovane portiere, di proprietà dell’Inter, è andato al Parma in prestito nel mercato invernale, senza però trovare spazio. A giugno, ci sarà una decisione da prendere: il piano A dei dirigenti nerazzurri, scrive Tuttosport, sarebbe quello di tenerlo come vice-Handanovic, con Padelli che dovrebbe accettare il ruolo di terzo portiere (con Berni destinato a salutare). In alternativa, c’è l’idea di prestare Radu per fargli fare ancora esperienza altrove. Infine, non è da escludere la possibilità di cederlo per arrivare a un altro dodicesimo di alto livello. In quest’ottica, l’Inter potrebbe tornare a parlare proprio col Parma, con Sepe nome che piace per questo ruolo.