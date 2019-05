© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro da erede di Handanovic, ma prima c'è ancora il Genoa. Pare questo il destino di Andrei Ionut Radu, 21enne portiere che coi rossoblù sta facendo molto bene. L'Inter, riferisce Tuttosport, eserciterà entro un mese il diritto di riacquisto, già fissato a 10 milioni di euro. Ma il passaggio in nerazzurro non sarà immediato: a Milano pensano per lui a un anno di apprendistato come successe alla Juve per Szczesny alle spalle di Buffon, ma nella stagione 2020/2021. Nella prossima, invece, l'intenzione è di farlo giocare titolare in prestito altrove: se il Genoa, dove lo stesso Radu ha dichiarato di trovarsi benissimo, darà garanzie in tal senso, l'Inter sarebbe propensa a lasciarlo in Liguria.