Inter, Rafinha e una doppia missione: Nazionale e conferma

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rafinha ha due obiettivi in vista di questo finale di stagione: tornare in Nazionale e restare in nerazzurro. Se per il primo, dovrà far breccia nelle scelte del proprio ct, per il secondo il problema è legato alla cifra fissata per il suo eventuale riscatto. 35 milioni da versare al Barcellona entro il 30 giugno. Considerando che la priorità nerazzurra è quella del riscatto di Cancelo, che costerà più o meno la stessa cifra, solo un finale di stagione incredibile potrebbe spingere Suning a cercare il modo per finanziare la sua permanenza milanese.