Inter, Rafinha: "Futuro? Studio l'italiano, voglio restare qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter Rafinha Alcantara ha parlato ai microfoni di Premium Sport, analizzando il momento personale e della squadra. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews: "Sono molto felice di essere qui, procede tutto bene. Sto giocando e questo è importante perché mi permette di crescere e di trovare il ritmo giusto per ritrovare il top della condizione. Il mio obiettivo è essere pronto quando il mister chiama e fare tutto quello che mi chiede. La prossima partita sarà importante per noi, come lo era quella di Torino. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo stati fortunati, ora però pensiamo all'Atalanta, perché sarà una sfida difficile. Andiamo a Bergamo per vincere, sappiamo che è una gara chiave e che saranno tutte partite importanti da qui alla fine. Champions? Sono fiducioso dal primo giorno, l'Inter è grande squadra e abbiamo le possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Il futuro? Sto imparando italiano, il mio desiderio è rimanere qui. Ho voluto l'Inter dal primo momento, mi sento a casa e sono felice".