Inter-Rafinha, in Spagna: scattato l'obbligo di riscatto. Ma si può trattare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sul futuro di Rafinha e parla di obbligo di riscatto da parte dell'Inter già scattato con l'accesso alla Champions. La clausola esiste, ma sarebbe stata tenuta nascosta per espresso volere dell'Inter, si legge. Ora i nerazzurri vorrebbero rinegoziare l'accordo e nei prossimi giorni Piero Ausilio sarà a Barcellona per provare a strappare un nuovo anno in prestito. Il Barça per il momento non sembra intenzionato ad accettare, ma le intenzioni sono comunque improntate alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti. Tradotto, tutte le parti in causa vorrebbero evitare eccessive discussioni o, peggio, battaglie legali.