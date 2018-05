Inter-Rafinha, la deadline del riscatto è il 4 giugno. Il giocatore attende

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Rafinha direttamente da FcInternews.it. La volontà del giocatore di restare in nerazzurro - si legge - è chiara al 100%, ma purtroppo questo non dà la certezza della sua permanenza nel capoluogo lombardo. L'Inter, in questo senso, ha tempo solo fino al 4 giugno per esercitare l'opzione di acquisto. Dal 5, ossia dal giorno successivo, la società nerazzurra perderà ogni diritto di prelazione formale sull'acquisto del giocatore (o il che non esclude che eventualmente Barcellona e Inter possano ridiscutere l'accordo per il suo trasferimento). Intanto il numero 8 - riporta sempre FcInternews.it - aspetta segnali incoraggianti anche dalla società, col suo entourage che attende di conoscere l'effettivo impegno dei nerazzurri.