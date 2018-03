Inter, Rafinha: "Mi sento sempre meglio. Credo in questo gruppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha, attaccante dell'Inter, ha parlato a Inter Tv dopo il pareggio contro il Napoli: "Abbiamo una buona partita, tutti insieme, contro un avversario complicato - riporta FcInterNews - Abbiamo mosso bene il pallone. A livello fisico mi sento sempre meglio e voglio lavorare ancora di più per aiutare l'Inter. Non posso dire di essere del tutto felice perché voglio sempre dare di più. Il nostro obiettivo è entrare in Champions. Credo in questo gruppo e lotteremo per rendere felici i nostri tifosi dice il brasiliano -. Pochi tiri in porta? Vero, stasera non abbiamo creato tante occasioni da gol, ma non era facile anche se nella ripresa abbiamo avuto più spazi. È lì che vengono fuori le nostre qualità. La differenza tra qui e la Spagna? In Italia il calcio è più fisico, nella Liga ci sono più pause. Ora testa alla Samp per dimostrare a tutti che squadra siamo".