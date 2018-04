Inter, Rafinha spinge per il riscatto: le valutazioni sono in corso

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Per la definizione del futuro di Rafinha, l’Inter ha proprio nel brasiliano il suo principale alleato. Il faticoso inserimento in una realtà totalmente diversa da quella catalana alla quale il figlio d’arte era abituato, ha dato i suoi frutti facendo del talentoso centrocampista uno degli elementi cardine per i dettami tattici di Luciano Spalletti. Il suo utilizzo sulla trequarti non è più in discussione a prescindere dall’avversario da fronteggiare, e se a ciò si aggiunge un profilo di assoluta duttilità che potrebbe consentire allo stesso Rafinha di essere impiegato in almeno altri tre ruoli come peraltro già accaduto in passato con la maglia blaugrana, ecco spiegati in buona parte i motivi che stanno spingendo l’Inter a intavolare con il Barcellona una discussione legata al suo riscatto. Discussione complicata, beninteso, poiché 38 milioni sono una cifra proibitiva, ma con una valutazione a lungo termine che prefigura uno scenario anche più vantaggioso sul lungo periodo qualora Rafinha dovesse riuscire ad affermarsi come uno dei centrocampisti più competitivi del panorama continentale come ha nelle corde di fare. Ausilio è già al lavoro, e la spinta emotiva del numero 8 nerazzurro potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito della trattativa.