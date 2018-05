Inter, Rafinha: "Vorrei continuare qui ma dipende dalle due società"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Globoesporte per il centrocampista dell'Inter, Rafinha. ""Il Barcellona sarà sempre casa mia, è la migliore squadra del mondo, ma sono davvero felice (all'Inter ndr), ho compagni di squadra straordinari, mi sento molto bene in squadra. Il mio pensiero è di continuare, ma non dipende da me. Dipende da Inter e Barcellona -riportano i colleghi di FcInterNews.it-. Qui mi sento molto bene. In realtà l'adattamento è stato straordinario, non mi aspettavo che fosse così veloce. Il supporto dei miei compagni di squadra, i tifosi, l'allenatore ... E' stato davvero facile per me grazie ai miei compagni di squadra. Sono molto felice di giocare e di essere in grado di aver riguadagnato il mio livello. Continuare qui? Non dipende da me. Sono venuto all'Inter con un'opzione di acquisto. Sono molto felice qui. Barcellona sarà sempre la mia casa, è la migliore squadra del mondo, ma sono davvero felice, ho compagni straordinari, mi sento molto bene nella squadra".