Inter, Rafinha vuole restare: il piano di Ausilio coinvolge anche Skriniar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha ieri è uscito chiaramente allo scoperto tramite i social: vuole restare in nerazzurro e su questo pensiero farà leva anche la strategia di Ausilio. Il direttore sportivo interista, lascerà scadere i termini per il riscatto fissato a 35 milioni più bonus, poi andrà a trattare al ribasso con il Barcellona puntando su una cifra intorno ai 30 milioni . La volontà dei dirigenti è anche quella di tenere separata l'eventuale trattativa per Milan Skriniar, difensore che i catalani seguono già da tempo ma che l'Inter non vorrebbe cedere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.