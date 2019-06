Inter, Rakitic è sempre piaciuto. E le valutazioni del Barça...

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sognare in grande. Una pratica che sembra appartenere saldamente all’Inter di Conte in questa fase di calciomercato. Dopo l’exploit su Lukaku, i nerazzurri valutano con attenzione anche il quadro legato a Ivan Rakitic. Infatti il centrocampista del Barcellona, nonostante le numerose dichiarazioni propedeutiche ad una permanenza in blaugrana, potrebbe avere proprio nella volontà della sua dirigenza l’ostacolo più grande rispetto alla sua volontà di base di proseguire l’avventura al Camp Nou. Le indicazioni raccolte parlando della possibilità concreta che in casa catalana venga effettuato un giro di orizzonte a stretto giro di posta tra le società interessate, con l’Inter che viene tenuta in alta considerazione tra le possibili candidate. Da comprendere la fattibilità economica potenziale di un’operazione onerosa, che i nerazzurri potrebbero comunque decidere di valutare. Intanto, occhi aperti su Rakitic...