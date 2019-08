Inter, Rakitic e Vidal sogni di fine estate: si spera nei saldi catalani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato dell'Inter fa fatica a decollare ma per rinforzare il centrocampo la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a dei giocatori in uscita dal Barcellona. Secondo quanto riporta TuttoSport infatti la partenza di Nainggolan potrebbe portare una nuova mezzala in casa Inter e il sogno di Antonio Conte si chiama Arturo Vidal o Ivan Rakitic. Un'operazione comunque non semplice ma Marotta spera nei saldi del Barcellona che deve cedere diversi giocatori in un centrocampo troppo folto e le prossime settimane potrebbero risultare decisive.