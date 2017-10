Inter, Ramires potrebbe sbarcare alla Pinetina già a metà novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il prestito di Ramires l'opzione più semplice per l'Inter per rinforzare il centrocampo a gennaio. L'ex Chelsea - scrive oggi la Gazzetta dello Sport - ha già chiuso la sua stagione cinese per una distorsione al ginocchio che lo costringerà a restare ai box per un mese.

Pronto - si legge - il piano dell’Inter, che potrebbe 'convocarlo' a metà novembre, in accordo con lo Jiangsu, per iniziare di fatto un percorso atletico adeguato che consenta a Ramires di integrarsi velocemente con la nuova realtà in modo da essere pronto sotto tutti i punti di vista per la seconda parte di stagione.