Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della sfida di stasera contro il Cagliari: "Dobbiamo continuare a fare bene. Siamo partiti bene, ma oggi dobbiamo confermare quanto fatto di buono nell'ultima partita. Dobbiamo tornare a casa con i tre punti: non ci sono altre vie. Il Cagliari è una buona squadra, con ottimi giocatori: qui in casa tirano fuori il meglio di sé, ma noi dobbiamo preoccuparci di ciò che abbiamo fatto noi. Abbiamo sudato durante tutto il ritiro, ci siamo preparati. Il sorteggio di Champions League? Sono squadre forti, ma noi siamo altrettanto forti: quando sarà il momento, saremo pronti".