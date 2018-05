Inter, Ranocchia al 45': "Crediamo alla Champions, è nostro obiettivo"

Le sue parole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia non doveva giocare contro l'Udinese. Poi un infortunio nel riscaldamento occorso a Miranda l'ha lanciato nell'undici titolare e il difensore è stato autore della rete dell'1-0. All'intervallo l'ex Bari è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Non dovevo giocare e ho segnato? Il calcio è così. Io mi faccio trovare sempre pronto per queste occasioni. Dobbiamo ancora giocare, non è finita, bisogna raggiungere il nostro obiettivo. Crediamo alla Champions League, è normale".