Inter, Ranocchia: "Autogol incredibile. Ripartiamo dal Benevento"

Commento accorato di Andrea Ranocchia a InterTV a margine della terza sconfitta in campionato per i nerazzurri. "Incredibile l'autogol, mi hanno detto che è la prima volta che succede da tante partite. Bisogna andare avanti e ripartire subito da un successo sul Benevento. E' ancora tutto in ballo. Il Genoa si è arroccato dietro e quindi è sembrato che non avessimo avuto una reazione giusta ai loro gol, ma non è stato esattamente così. Quando loro vanno in vantaggio e si abbassano, è davvero dura scardinare il fortino".