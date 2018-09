Inter, Ranocchia: "Battere la Juve non basta, ci serve un percorso lungo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della sfida a distanza con la Juventus per lo Scudetto: "Battere la Juve è sempre bello, ma il nostro percorso è durante tutta la stagione e non in una partita singola. Vogliamo migliorare dopo quest'avvio. Contro la Juventus al massimo puoi fare sei punti, ma per arrivare fino alla fine ce ne vogliono molti di più".