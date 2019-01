© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, in occasione dell'ultima sfida casalinga sostenuta dai nerazzurri al Meazza contro il Benevento in Coppa Italia, ha esordito in stagione con la maglia dei meneghini. Attraverso il proprio account Instagram, il classe '88 ha commentato: "Che sia un minuto, un tempo, una partita o dieci, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi! Forza Inter".