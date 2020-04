Inter, Ranocchia: "Ci alleniamo e cerchiamo di farci trovare pronti, importante tenere duro"

Nel corso di una diretta Instagram, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha commentato: "Sono a casa mia a Milano, per il momento siamo fermi. Non sappiamo come e quando riprenderemo, aspettiamo le direttive del governo e dei medici per capire quello che dovremo fare. Noi ci alleniamo da casa e cerchiamo di farci trovare pronti per quando potremo ricominciare a giocare. Quest'estate avevo intenzione di portare qualche compagno in Umbria ma vedremo come saranno le cose, probabilmente quest'estate giocheremo, quindi non sarà più possibile. L'importante è tenere duro, aspettare che cambi qualcosa e stare attenti".