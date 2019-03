© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa le carte al futuro della difesa dell'Inter. Con la Champions League conquistata sembrerebbero non esserci dubbi alla permanenza di Andrea Ranocchia, promessa fatta dal ds Piero Ausilio al giocatore. In caso contrario, la dirigenza potrebbe cambiare strategia, puntando su un giovane da far crescere alle spalle dei titolari. Potrebbe così rientrare alla base, per restarci, Alessandro Bastoni dal Parma, poi Zinho Vanheusden dallo Standard, mentre è atteso un altro prestito per Andrew Gravillon.