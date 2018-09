Inter, Ranocchia: "Felice di tornare in Champions. Ce la giochiamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della prossima avventura in Champions League: "È un ritorno che io e la società aspettavamo da anni. Abbiamo centrato un obiettivo fondamentale, sono contento di tornare in Champions con questa maglia. Vogliamo restarci a lungo. Sarà bello sfidare avversari importanti, ma noi abbiamo la tranquillità per giocarcela con tutti".