Inter, Ranocchia guarda avanti: "Non c 'è tempo per pensare al passato"

Attraverso il proprio profilo Twitter, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha voluto richiamare alla concentrazione i compagni in vista della sfida al Cagliari di martedì, sottolineando come la delusione dovuta alle ultime tre gare senza vittoria vada accantonata al più presto. Ecco quanto scritto dal centrale umbro: "Non c'è tempo per pensare al passato, martedì ce n'è subito un'altra importantissima!".