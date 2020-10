Inter, Ranocchia: "I complimenti del mister gratificano il lavoro quotidiano"

vedi letture

Andrea Ranocchia ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Genoa ai microfoni di Inter Tv: "Sono contento perché siamo tornati alla vittoria, era fondamentale per ritrovare morale e certezze. Le partite che stiamo disputando sono molto vicine, è un periodo intenso. C’è stato grande equilibrio, rimanendo aggressivi e concedendo pochi contropiede. I tre punti erano la cosa più importante e li abbiamo raccolti. Come si recuperano le energie? Col lavoro che facciamo costantemente tutti i giorni; domani recuperiamo e pensiamo al match di Champions League. Il mio ruolo? Tutti i ruoli non sono facili, ogni giocatore sa quello che deve fare ogni volta che scende in campo. Penso di aver dimostrato di essere concentrato quando entro in campo. Sono felice dei complimenti del mister, gratificano il lavoro quotidiano. Gli obiettivi da raggiungere sono difficili, inutile accollarsi ai singoli incontri; siamo già concentrati sulla prossima partita".