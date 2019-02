© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di 'Sportmediaset', il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha spiegato il suo ingresso nei minuti finali del match contro il Bologna perso 1-0. Per il difensore classe '88 s'è trattato dell'esordio nella Serie A 2018/19. "Non c'erano altre soluzioni anche per il mister, oltre a mettere me per cercare di fare un po' di casino. Ha messo anche Lautaro, ma in quel momento giocatori offensivi in panchina non ne avevamo, quindi abbiamo provato a fare questa mossa qui".