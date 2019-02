Inter, Ranocchia: "Non c'è più tempo per questo tipo di intoppi"

Fonte: fcinternews.it

Il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia si è fermato davanti alle telecamere di InterTV per commentare lo 0-1 di San Siro contro il Bologna. Queste le sue parole: "La situazione che si ripresenta è simile a quella dell'anno scorso, ma diciamo degli ultimi anni. Nella scorsa stagione l'abbiamo risollevata all'ultimo, quest'anno non dobbiamo arrivarci: abbiamo più qualità nella rosa; sono tranquillo, nel senso che siamo in buone mani e buoni piedi in questo momento. Dovremo lavorare prettamente sull'aspetto psicologico: penso sia questa la pecca che non ci ha fatto fare il salto di qualità per restare vicino al Napoli".

Un pareggio e tre sconfitte nel 2019.

"Non è un fatto di numeri, è una questione prettamente psicologica: giocatori forti come quelli che abbiamo in rosa non dimenticano di giocare a calcio. Siamo forti tecnicamente e fisicamente: dobbiamo lavorare sulla testa, ci serve assolutamente una vittoria a partire dalla prossima partita. Dobbiamo essere solidi in tutti i momenti della partita e in questo momento facciamo fatica. C'è da lavorare, mettersi lì e capire che non c'è più tempo per questi intoppi".

Ti ha fatto piacere il caloroso applauso che ha accolto il tuo ingresso in campo?

"L'ho sentito, mi fa piacere. Ma è un piacere abbastanza relativo, perché dovevamo uscire con tre punti: sarebbe stato importante, anche perché stasera c'è uno scontro diretto tra le nostre rivali. Quando il mister mi mette in campo, provo a dare tutto quello che ho. I tifosi lo percepiscono: oggi ho giocato tutta la partita in apnea".

Quella girata al volo grida ancora vendetta.

"Non sono riuscito a dargli tanta forza ed ho fatto fare un po' bella figura al loro portiere".