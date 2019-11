© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A pochi minuti da Bologna-Inter, il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha rilasciato alcune battute ai microfoni di InterTV: "Sto bene e sono pronto a dare il mio contributo se sarà necessario. Sappiamo che loro partiranno forte nei primi 15 minuti e dovremo essere preparati a reggere l'urto. Serve essere lucidi dall'inizio alla fine".

Stanchi?

"No, siamo abituati. Abbiamo lavorato bene in ritiro e non ci sono problemi. Anche loro hanno giocato pochi giorni fa, non dobbiamo usare questo come alibi".

La lotta al vertice con la Juve?

"Dobbiamo vincere senza pensare agli altri risultati, solo a quello che dobbiamo fare noi e quindi portare a casa i tre punti".