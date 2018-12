© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima dell'inizio di Chievo Verona-Inter, Andrea Ranocchia parla ai microfoni di InterTV anticipando i temi della gara: "Il Chievo è in ripresa, non son partiti bene ma in casa fanno sempre la loro figura. Noi dobbiamo portare a casa i 3 punti per poi pensare allo scontro diretto col Napoli, però dobbiamo arrivarci più vicini possibile quindi oggi sono fondamentali i 3 punti. Stiamo lavorando bene, questa settimana è stata lunga, abbiamo recuperato e siamo pronti, ma dobbiamo dimostrarlo durante la partita. Io sono sempre pronto, come sempre da quando indosso questi colori. Sono sempre pronto a giocare e a fare il bene di questa squadra".