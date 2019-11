Inter, Ranocchia: "Orgoglioso di aver fatto cambiare idea anche ai più critici"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia ha parlato al Matchday Programme di Inter-Hellas Verona: "Ho passato stagioni complicate, ma negli ultimi anni in tanti, in primis i tifosi, hanno riscoperto il vero Ranocchia: quello che c'è sempre, pronto a metterci la faccia. Sono orgoglioso di come sia riuscito a fare cambiare idea anche ai più critici. È stato un percorso lungo, a tratti difficile, che però ha aiutato a definire la mia persona". Sui compagni di reparto con i quali ha giocato, da Lucio e Samuel fino agli attuali Godin, Skriniar e De Vrij: "È stimolante e bellissimo essere a contatto con personalità così importanti. Allenarsi con giocatori così talentuosi ti migliora sia dal punto di vista calcistico che umano. Penso a Godin: è un simbolo del suo Paese, ma è arrivato qui con umiltà e voglia di lavorare".