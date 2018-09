Inter, Ranocchia: "Rigenerato dalla Premier. Adesso sono rinato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista ai microfoni di InterTv per Andrea Ranocchia. Il difensore ha raccontato la sua avventura in nerazzurro: "Con la maglia nerazzurra addosso devi dare tutto. Sia dentro che fuori dal campo: forse è questa la differenza tra l'Inter e le altre squadre. Se dai tutto, poi ricevi il calore dei tifosi. La mia svolta personale? Quando sono tornato dall'Inghilterra: quei 4 mesi lontano da tutto mi sono serviti, per è stato come rigenerarmi. Sono tornato meglio di prima".