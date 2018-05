Inter, Ranocchia: "Ringrazierò sempre Spalletti. Sudiamo per l'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia ha parlato a Il Giorno della sua stagione e della sua vita privata: "Mi sono sposato a giugno e adesso con mia moglie Giulia aspettiamo un bambino che arriverà tra due settimane. Dall’altro lato ho perso mia nonna a gennaio e un amico come Davide Astori, con cui sono stato compagno di stanza. Un colpo pesante. Dai ancora più valore alle cose più semplici. Spalletti? A inizio anno fece un gesto per difendere me e il gruppo da un tifoso che mi aveva insultato a bordo campo in ritiro, è qualcosa per cui lo ringrazierò sempre. Io valuto l’uomo, la persona. In più ho un metro di giudizio che è quello del campo rispetto agli anni passati. Ce la stiamo giocando, nonostante un periodo difficile in inverno. Siamo stati bravi a gestirlo. Sudiamo ogni giorno per questo traguardo. Certo, dovessimo fallire sarebbe un dispiacere enorme".