Inter, Ranocchia risponde ai tifosi: "Conte ha sempre il fuoco dentro. A Bastoni do certi schiaffi…"

Andrea Ranocchia questo pomeriggio ha partecipato al solito appuntamento Q&A con i tifosi nerazzurri sui canali social ufficiali dell'Inter. Tra i temi toccati, anche la fascia di capitano, Conte e i giovani: "Che vuol dire essere capitano dell’Inter? Pesante l’eredità dopo Zanetti. Tanta responsabilità per un club che ha oltre 110 anni di storia. Lo ricorderò per sempre. La responsabilità è grande comunque, a prescindere dalla fascia. Com'è stato ritrovare Conte da allenatore? E’ sempre lui, ha cambiato dei metodi di allenamento, si è evoluto, ma sempre con quel fuoco dentro che lo contraddistingue. E’ la sua forza. Che consigli do ai giovani difensori interisti? A Bastoni do certi schiaffi… Sono giovani appunto, posso dare consigli più sul comportamento. In campo c’è più confronto che suggerimenti".