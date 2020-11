Inter, Ranocchia: "Tutto quello che quello accade fuori non deve toccare la squadra"

Andrea Ranocchia, oggi al fianco di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia dell'eurogara contro il Borussia Moenchengladbach, parla così del successo di Reggio Emilia: "Abbiamo fatto una grande partita contro un’avversario molto forte che gioca bene da tanti anni e sicuramente ci ha dato fiducia. Ora c'è la Champions e siamo pronti per andare lì a giocarci la partita con l’obiettivo di vincerla, non abbiamo altri risultati, sia domani che la prossima partita. Domani è una finale, dentro o fuori quindi andiamo lì per portare a casa i tre punti, questa è la cosa importante. Poi tutto quello che succede al di fuori la squadra deve starne fuori e non deve essere toccata".