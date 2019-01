Inter, Ranocchia verso il debutto ma in scadenza. Rinnovo lontano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sull'Inter, riportate da Tuttosport in edicola. La gara di Coppa Italia contro il Benevento può essere l'occasione per rivedere in campo Andrea Ranocchia, classe '88 e ancora a secco di gare in questa stagione. In scadenza contrattuale, l'ex Hull City a fine campionato rifletterà sul suo futuro: tra il suo entourage e il club nerazzurro non sono previsti contatti per l'eventuale rinnovo.