Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da InterTV, il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto due partite importanti contro due grandi squadre, però adesso è il momento di vincere. Dobbiamo chiudere il discorso Champions League il prima possibile. Non dobbiamo pensare a niente, dobbiamo assolutamente vincere e chiudere il prima possibile il discorso Champions: questo è il nostro obiettivo, poi l'anno prossimo ripartiremo con obiettivi ancor più importanti. L'Udinese è una squadra con dei valori e delle individualità importanti: questa gara conta per entrambe le squadre, ma noi non possiamo permetterci passi falsi in questo momento".