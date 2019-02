Inter-Rapid, nerazzurri in scioltezza: 4-0 il finale, ora gli ottavi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nessun problema per l’Inter nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna: netto 4-0 della squadra di Spalletti grazie alle reti di Vecino e Ranocchia nel primo tempo e di Perisic e Politano nella ripresa.

PRATICA CHIUSA NEL PRIMO TEMPO - Discorso qualificazione mandato in archivio dall’Inter nei primi quarantacinque minuti con i gol di Matias Vecino e Andrea Ranocchia che hanno messo al sicuro il passaggio agli ottavi di finale di Europa League dopo lo 0-1 dell’andata. Bene Perisic prima dell’intervallo mentre il più in difficoltà è apparso Antonio Candreva che ha fallito un gol clamoroso in chiusura di tempo.

OCCASIONI PER L’INTER - Sempre il numero 13 nerazzurro per poco non trova la rete del raddoppio al 53’ con un colpo di testa che finisce di poco a lato. Due minuti più tardi Lautaro Martinez incorna un cross su calcio d’angolo dalla destra ma il tiro è troppo centrale e Strebinger non ha problemi a bloccarlo. Al 57’ pericoloso invece il Rapid ma Skriniar riesce a chiudere prima che gli austriaci possano impensierire Handanovic.

PRIME SOSTITUZIONI - Al 61’ Luciano Spalletti opera la prima sostituzione: fuori Marcelo Brozovic e dentro Borja Valero, con il tecnico che inevitabilmente inizia a pensare anche alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina di domenica. Due minuti più tardi doppio cambio per gli ospiti: escono Knasmullner e Ivan ed entrano Schwab e Muldur, per una partita che di fatto non ha praticamente più niente da dire. Fuori anche Lautaro Martinez, diffidato, al sessantaseiesimo e dentro Matteo Politano.

PERISIC PERICOLOSO - Ottima azione sulla sinistra di Ivan Perisic al settantesimo minuto. Il croato per poco non trova il gol del 3-0 dopo un dribbling secco sulla sinistra ma il suo diagonale mancino finisce a lato. Ottima la gara del numero 44 nerazzurro che sta tornando sui suoi livelli dopo mesi difficili. Al 73’ si fa vedere il Rapid Vienna con un tiro dal limite di Ljubicic ma Handanovic blocca senza problemi a terra. Due minuti più tardi terzo e ultimo cambio per gli austriaci: fuori Bolingoli e dentro Schobesberger.

DELIZIA DI PERISIC - A mettere la ciliegina sulla torta della serata dell’Inter è stato Ivan Perisic. Palla filtrante di Candreva per il croato che partendo da centrocampo di ritrova a tu per tu con Strebinger, saltandolo prima e poi mettendo in rete con uno splendido pallonetto che ha reso vano il tentativo di recupero della difesa austriaca. Come se non bastasse sempre Perisic ha fornito poi l’assist vincente per Politano che non ha dovuto far altro che spingere in rete il cross basso dalla sinistra del numero 44.

ADESSO GLI OTTAVI - Notte perfetta a San Siro per l’Inter che ha fatto quello che doveva senza sprecare troppe energie e senza rischiare niente. Prosegue dunque l’avventura dei nerazzurri in Europa League: tra due settimane l’andata con le attenzioni che prima saranno però rivolte a Nyon dove domani ci sarà il sorteggio che ci dirà la prossima avversaria di Spalletti.