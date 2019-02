Inter-Rapid Vienna, formazioni ufficiali: ci sono Skriniar e Brozovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il blitz firmato Lautaro Martinez sette giorni fa, l’Inter scende nuovamente in campo per il secondo round dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna. Spalletti ritrova Milan Skriniar e Marcelo Brozovic assenti all’andata per squalifica ed entrambi in campo. Davanti Lautaro Martinez come unica punta.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, De Vrij, Miranda, D'Ambrosio, Borja Valero, Politano, Adorante. Allenatore: Spalletti.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli-Mbombo; Ljubicic, Grahovac; Murg, Knasmüllner, Ivan; Pavlovic. A disposizione: Knoflach, Auer, Müldür, Alar, Schwab, Thurnwald, Schobesberger Allenatore: Kühbauer.