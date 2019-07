Inter, rapporti gelidi tra Lukaku e Solskjaer: sabato l'incontro con Conte

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku è la primissima scelta di Antonio Conte per l'attacco dell'Inter ma la trattativa con il Manchester United resta molto difficile, visto che i Red Devils vogliono 85 milioni di euro e l'offerta dei nerazzurri è da 60 più bonus. In tutto questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga ha però scelto la stessa Inter e i rapporti tra lui e Solskjaer sono gelidi.

Contatto con Conte - La dead line è fissata al massimo per l'8 agosto, giorno in cui terminerà il mercato in Premier League e un ruolo essenziale lo avrà anche la gara di ICC tra l'Inter e lo United di sabato a Singapore, quando Antonio Conte incontrerà l'attaccante e proverà a tastare il terreno per favorire la fumata bianca.