Inter, Real e Chelsea su Icardi: manca ancora l'accordo per il rinnovo

Resta la distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante è nel mirino di Real Madrid e Chelsea ma alla fine dovrebbe restare in nerazzurro, nonostante non sia stato trovato ancora l'accordo per il suo rinnovo. Il giocatore chiede 8 milioni a stagione mentre il club vorrebbe arrivare al massimo a 6,5 e nonostante gli apprezzamenti reciproci esternati anche in pubblico la firma non è ancora arrivata.