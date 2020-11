Inter-Real, la moviola. Giusto negare il rigore a Vidal, manca quello su Gagliardini

All’Inter manca un rigore, ma non è quello che ha portato Arturo Vidal alle clamorose proteste con conseguente espulsione. È questa la moviola de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sul contatto Vidal-Varane bene abbia fatto l’arbitro Taylor a far proseguire il gioco: “Le immagini non smentiscono la decisione con il tocco che sembra sul pallone”. Discorso diverso invece per un altro episodio, al 7’ della ripresa, quando Vazquez trattiene Gagliardini in area: risultato di 1-0, in questo caso per la rosea il direttore di gara avrebbe dovuto concedere il penalty ai nerazzurri. Valutazione condivisa, quest’ultima, dal Corriere dello Sport, che giudica invece al limite il contatto Varane-Vidal, così come Tuttosport.