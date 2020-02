vedi letture

Inter, Real Madrid pronto a offrire il cartellino di Modric per arrivare a Skriniar

Secondo quanto riferito in Spagna da ElDesmarque, il Real Madrid starebbe pensando di offrire Luka Modric all'Inter per arrivare al cartellino di Milan Skriniar. I nerazzurri seguono da tempo il croato, e i Blancos invece sono attratti dallo slovacco grazie alle ottime prestazioni fornite prima con Spalletti e poi con Conte. Una soluzione che però potrebbe non interessare Marotta e Ausilio, anche considerando la netta differenza di età tra i due calciatori oltre al ruolo di difensore centrale che resterebbe scoperto.