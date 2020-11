Inter-Real Madrid, si parla anche di mercato: sul tavolo lo scambio tra Eriksen e Isco

Secondo quanto rivela SkySport, nella sua versione tedesca, sarebbero partiti i primi contatti ufficiali tra Inter e Real Madrid per uno scambio mirato a risolvere i problemi sulla trequarti delle due compagini. Christian Eriksen alle merengues e Isco ai nerazzurri, una voce che arriva a poche ore dalla discesa in campo dei due per la sfida di Champions. L'argomento principale di discussione resta quello della valutazione dei cartellini, al momento piuttosto diversa, ma sembra che i primi contatti per provare a imbastire lo scambio siano già stati avviati.