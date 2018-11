Inter, Real Madrid su Icardi. Ma a Florentino non piace... Wanda Nara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi è uno dei profili che il Real Madrid sta seguendo per regalare un colpaccio ai propri tifosi. Stando a quanto riferito da Marca, la dirigenza blanca conosce il valore del giocatore, che ha una clausola da 110 milioni di euro e a Madrid di certo problemi economici non ci sono. Ciò che non piace però a Florentino Perez e soci - si legge sull'edizione online del più importante quotidiano spagnolo - è il fatto che Wanda Nara sia il suo agente poiché la vedono come fonte di possibile conflitto. E da quelle parti non vogliono problemi di questo genere.