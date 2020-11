Inter-Real, Zidane chiude ma Eriksen-Isco è uno scambio che converrebbe a tutti

“Isco per Eriksen? Siamo contenti di chi abbiamo”. Più chiaro di così, non si può. Zinedine Zidane, nella conferenza stampa di ieri, ha sbarrato le porte allo scambio tra i due fantasisti. Che pure, numeri alla mano, non sono esattamente due indispensabili nelle rispettive formazioni, e infatti non scenderanno in campo da titolari, salvo sorprese.

301 a 285. In questo confronto vince Eriksen, ma di poco. Quale? Sono i minuti rimediati dai due giocatori in questa stagione. Molto vicini, nel rispettivo ruolo in squadra: il danese è il 17° giocatore impiegato da Conte, lo spagnolo arriva al 16° posto nelle gerarchie di Zidane. Due riserve, senza troppi giri di parole.

Lo scambio converrebbe a tutti. A livello tecnico, pochi dubbi: entrambi sono due corpi estranei, o quasi, alle rispettive squadre. Per dare altre coordinate: Isco ha giocato appena tre gare da titolare (mai impiegato in Champions), Eriksen quattro. A livello contrattuale, qualche ostacolo c’è: quello del danese scade nel 2024, quello dello spagnolo nel 2022, ragion per cui non sono posizioni del tutto assimilabili. Ma, volendo, l’intesa non è neanche impossibile, anche solo sulla base di un prestito che almeno ridarebbe valore e visibilità a entrambi.